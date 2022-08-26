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اتهام شركتين رائدتين بانتهاك براءات اختراع لقاح كوفيد

جرعة من لقاح مضاد لكورونا
26 أغسطس 2022 19:44

اتهمت شركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية "مودرنا" منافستها الألمانية "بيونتك"، وشريكتها خلال جائحة كورونا، شركة الأدوية العملاقة "فايزر"، بانتهاك براءات الاختراع في تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.
وقالت "مودرنا"، اليوم الجمعة، إنها رفعت دعاوى قضائية أمام محاكم في الولايات المتحدة وألمانيا.
تسعى "مودرنا" للحصول على تعويض عن الانتهاكات المزعومة لحقوق الملكية الفكرية، لكنها لم تحدد المبلغ المطلوب بعد.
وقال ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا "نحن نرفع هذه الدعاوى القضائية لحماية منصة تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي المرسال المبتكرة التي كنا روادا فيها، واستثمرنا مليارات الدولارات في إنشائها، وحصلنا على براءة اختراع خلال العقد السابق لجائحة كوفيد-19".

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