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السويد وفنلندا وتركيا تبحث التعاون بشأن مخاوف أمنية

أعلام حلف الناتو وتركيا والسويد وفنلندا على التوالي
26 أغسطس 2022 19:08

اتفق مسؤولون من تركيا وفنلندا والسويد، اليوم الجمعة، على مواصلة المحادثات خلال الأشهر المقبلة لبحث مخاوف أمنية أثارتها تركيا كشرط مسبق للسماح لدولتي الشمال الأوروبي بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وعقد مسؤولون من الدول الثلاث هذا الاجتماع الأول من نوعه، اليوم، في مدينة "فانتا" بجنوب فنلندا.
وقال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو إن الاجتماع استهدف إقامة اتصالات وتحديد أهداف التعاون التي اتفقت عليها الدول الثلاث حين وقعت على مذكرة تفاهم في قمة الحلف بالعاصمة الإسبانية مدريد في نهاية شهر يونيو الماضي.
وقالت وزارة الخارجية الفنلندية، في بيان عقب الاجتماع "ناقش المشاركون الخطوات الملموسة لتنفيذ المذكرة الثلاثية واتفقوا على أن تستمر الآلية في الاجتماع على مستوى الخبراء خلال الخريف".
وتقدمت فنلندا والسويد بطلب للانضمام إلى الحلف في مايو الماضي. لكن تركيا عارضت الطلب واتهمت البلدين بفرض حظر على تصدير أسلحة لها ودعم جماعات تعتبرها إرهابية.
وقال مكتب الرئيس رجب طيب أردوغان إن الأطراف اتفقت على تكثيف تعاونها ومحاربة الإرهاب.
وأضاف البيان "فنلندا والسويد ستظهران التضامن والتعاون الكاملين مع تركيا في الحرب ضد كل أشكال ومظاهر الإرهاب ... (و) أكدتا التزامهما بعدم تقديم الدعم لهذه المنظمات".
وطالب  وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الدولتين بتسليم بلاده مشتبها بهم مطلوبين في قضايا تتعلق بالإرهاب.

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المصدر: رويترز
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