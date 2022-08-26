توقعات بتعيين سفير إسرائيلي في تركيا قريباً

قالت إيريت ليليان القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في تركيا، اليوم الجمعة، إن عملية تعيين سفير لدى أنقرة قد تتم في غضون أسابيع.

وفي لقاء مع الصحفيين، قالت ليليان، أكبر دبلوماسية إسرائيلية لدى أنقرة حاليا، إن إعادة تعيين السفير هي مسألة "وقت وليست مسألة إثبات أو نفي".

وأضافت "السبب الوحيد لاحتمال التأخير على الجانب الإسرائيلي هو الانتخابات في إسرائيل، لكنني أتمنى أن تتم الخطوة في موعد ملائم وأن تنتهي العملية في غضون بضعة أسابيع".

وستجرى انتخابات عامة في إسرائيل فى الأول من نوفمبر المقبل.

في وقت سابق من هذا الشهر، اتفقت تركيا وإسرائيل على إعادة تعيين السفيرين بعد أكثر من أربع سنوات من استدعائهما.

كان البلدان قد تبادلا طرد ​​السفيرين في 2018.

لكنهما عملتا على إصلاح علاقاتهما في الآونة الخيرة.

وساعدت زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج إلى تركيا في مارس الماضي، التي جاءت في أعقابها زيارات قام بها وزيرا الخارجية، في تحسن العلاقات بين البلدين.وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مكالمة هاتفية في وقت سابق من هذا الشهر، عبرا فيها عن ارتياحهما للتقدم في العلاقات. أخبار ذات صلة السويد وفنلندا وتركيا تبحث التعاون بشأن مخاوف أمنية السويد تجري محادثات مع تركيا بشأن الناتو الجمعة

المصدر: آ ف ب