بيلاروسيا تعدل طائراتها الحربية لحمل أسلحة نووية

قال ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، اليوم الجمعة، إن تعديلات أدخلت على طائرات بلاده الحربية من طراز "سو-24" كي تتمكن من حمل أسلحة نووية، وإن مينسك سترد على الفور إذا سبب الغرب لها أي مشكلات. وأفادت وكالة "بلتا" للأنباء أن لوكاشينكو قال إنه اتفق في السابق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خطوة تحديث طائرات بلاده الحربية. ولا تملك بيلاروسيا أسلحة نووية. ولم يدل لوكاشينكو بتفاصيل عن كيفية الحصول على أسلحة نووية. ونقلت الوكالة عن لوكاشينكو قوله إن هناك تهديدا محتملا في المستقبل من بولندا المجاورة، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بينما عبر عن ثقته في أن الجيش البولندي، على عكس السياسيين في وارسو، يدرك كيف يمكن أن ترد مينسك على ما وصفه بأي تصعيد. وأشارت تصريحاته إجمالا على ما يبدو إلى تهديد محتمل من الغرب بصفة عامة. ونقلت وكالة الأنباء عن رئيس بيلاروسيا قوله "يجب أن يفهم (الغرب) أنه إذا اختار التصعيد، فلن تنقذه أي طائرات". وتابع "كل شيء جاهز". وأضاف لوكاشينكو "التصعيد مع بيلاروسيا ليس بالفكرة الصائبة لأن ذلك سيكون تصعيدا مع دولة الاتحاد (روسيا وبيلاروسيا) التي تمتلك أسلحة نووية. إذا بدأوا في خلق مشكلات... فسيكون الرد فوريا".