السبت 27 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بيلاروسيا تعدل طائراتها الحربية لحمل أسلحة نووية

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
26 أغسطس 2022 17:56

قال ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، اليوم الجمعة، إن تعديلات أدخلت على طائرات بلاده الحربية من طراز "سو-24" كي تتمكن من حمل أسلحة نووية، وإن مينسك سترد على الفور إذا سبب الغرب لها أي مشكلات.
وأفادت وكالة "بلتا" للأنباء أن لوكاشينكو قال إنه اتفق في السابق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خطوة تحديث طائرات بلاده الحربية.
ولا تملك بيلاروسيا أسلحة نووية. ولم يدل لوكاشينكو بتفاصيل عن كيفية الحصول على أسلحة نووية.
ونقلت الوكالة عن لوكاشينكو قوله إن هناك تهديدا محتملا في المستقبل من بولندا المجاورة، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بينما عبر عن ثقته في أن الجيش البولندي، على عكس السياسيين في وارسو، يدرك كيف يمكن أن ترد مينسك على ما وصفه بأي تصعيد.
وأشارت تصريحاته إجمالا على ما يبدو إلى تهديد محتمل من الغرب بصفة عامة.
ونقلت وكالة الأنباء عن رئيس بيلاروسيا قوله "يجب أن يفهم (الغرب) أنه إذا اختار التصعيد، فلن تنقذه أي طائرات". وتابع "كل شيء جاهز".
وأضاف لوكاشينكو "التصعيد مع بيلاروسيا ليس بالفكرة الصائبة لأن ذلك سيكون تصعيدا مع دولة الاتحاد (روسيا وبيلاروسيا) التي تمتلك أسلحة نووية. إذا بدأوا في خلق مشكلات... فسيكون الرد فوريا".

أخبار ذات صلة
روسيا تحدد شرطاً لاستخدام الأسلحة النووية
المصدر: رويترز
بيلاروسيا
ألكسندر لوكاشينكو
أسلحة نووية
طائرات عسكرية
آخر الأخبار
«النسر أولمبيا» نجم لاتسيو في «الكالشيو» !
الرياضي
«النسر أولمبيا» نجم لاتسيو في «الكالشيو» !
اليوم 15:02
إرسال رماد نجمة "ستار تريك" إلى الفضاء
دنيا
إرسال رماد نجمة "ستار تريك" إلى الفضاء
اليوم 14:57
سيرينا تسدل الستار على «مسيرة أسطورية»
الرياضي
سيرينا تسدل الستار على «مسيرة أسطورية»
اليوم 14:30
7 مباريات تنهي إعداد عجمان للقاء العين
الرياضي
7 مباريات تنهي إعداد عجمان للقاء العين
اليوم 14:30
مقتل 4 من داعش شمال شرقي بغداد
عربي ودولي
مقتل 4 من داعش شمال شرقي بغداد
اليوم 14:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©