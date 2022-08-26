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القرن الأفريقي يشهد أسوأ موجة جفاف

امرأة وأطفالها يقفون قرب حيوانات نافقة في الصومال
26 أغسطس 2022 17:38

يبدو من شبه المؤكد استمرار أسوأ موجة جفاف تشهدها منطقة القرن الأفريقي منذ أكثر من 40 عاماً، بعد أن قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، إن التوقعات للفترة من أكتوبر حتى ديسمبر تظهر احتمالات كبيرة لاستمرار ظروف الجفاف بمستويات أعلى من المتوسط.
تؤكد التوقعات الأحدث مخاوف وكالات الإغاثة التي تحذر منذ شهور من تفاقم عواقب الجفاف على إثيوبيا والصومال وأجزاء من كينيا، بما في ذلك خطر المجاعة في الصومال.

  • أطفال يتفرجون على حيوانات نافقة في الصومال
    أطفال يتفرجون على حيوانات نافقة في الصومال

وقال جوليد أرتان مدير مركز "إيجاد" للتنبؤات والتطبيقات المناخية، وهو مركز إقليمي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في شرق أفريقيا "للأسف، تظهر نماذج توقعاتنا، وبدرجة عالية من الثقة، أننا ندخل الموسم الخامس على التوالي دون أمطار في القرن الأفريقي".

  • مشهد نهر بدأ يجف في الصومال
    مشهد نهر بدأ يجف في الصومال

وأضاف "في إثيوبيا وكينيا والصومال، نحن على شفا كارثة إنسانية لم يسبق لها مثيل".
ويتزامن الجفاف مع ارتفاع عالمي في أسعار الغذاء والوقود بسبب الأزمة في أوكرانيا. وقال البنك الدولي، في يونيو الماضي، إن من المتوقع أن يواجه ما يقدر بنحو 66.4 مليون شخص في منطقة القرن الأفريقي ضغوطاً غذائية أو أزمة غذائية أو مجاعة بحلول يوليو.

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المصدر: رويترز
القرن الأفريقي
موجة جفاف
الجفاف
المجاعة
الصومال
إثيوبيا
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