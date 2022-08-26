السبت 27 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مدينة ألمانية توقف إضاءة معالمها توفيراً للطاقة

مدينة الألمانية توقف إضاءة معالمها توفيراً للطاقة
26 أغسطس 2022 15:43

مع الارتفاع الصاروخي لأسعار الكهرباء، والتحذيرات من نقص الطاقة في الشتاء، أعلنت مدينة لوبيك الألمانية إنها ستوقف الإضاءة الخارجية في المباني العامة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.
وقالت سلطات المدينة اليوم الجمعة إن القرار سيشمل المعالم الرئيسية، بما في ذلك بوابتين ببرجين تعودان للعصور الوسطى وكنائس بوسط المدينة.
وقال رئيس البلدية يان لينديناو: "من الضروري في الوقت الحالي بذل كل ما هو ممكن - حتى كبلدية - لتوفير الطاقة".
تجدر الإشارة إلى أن مباني البلدية كانت تُضاء حتى الساعة الواحدة صباحا. وأدت الحرب الروسية في أوكرانيا والانخفاض الكبير في إمدادات الغاز من روسيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة في ألمانيا وجميع أنحاء أوروبا.

أخبار ذات صلة
صاعقة تضرب مجمع في ألمانيا وخسائر بملايين اليورو
أسعار الكهرباء في فرنسا وألمانيا تسجل رقماً قياسياً جديداً
المصدر: د ب أ
ألمانيا
آخر الأخبار
«النسر أولمبيا» نجم لاتسيو في «الكالشيو» !
الرياضي
«النسر أولمبيا» نجم لاتسيو في «الكالشيو» !
اليوم 15:02
إرسال رماد نجمة "ستار تريك" إلى الفضاء
دنيا
إرسال رماد نجمة "ستار تريك" إلى الفضاء
اليوم 14:57
سيرينا تسدل الستار على «مسيرة أسطورية»
الرياضي
سيرينا تسدل الستار على «مسيرة أسطورية»
اليوم 14:30
7 مباريات تنهي إعداد عجمان للقاء العين
الرياضي
7 مباريات تنهي إعداد عجمان للقاء العين
اليوم 14:30
مقتل 4 من داعش شمال شرقي بغداد
عربي ودولي
مقتل 4 من داعش شمال شرقي بغداد
اليوم 14:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©