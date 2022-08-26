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آلاف عمال البريد في بريطانيا يبدأون إضراباً بسبب الأجور

آلاف عمال البريد في بريطانيا يبدأون إضراباً بسبب الأجور
26 أغسطس 2022 13:09

بدأ أكثر من 115 ألف من عمال شركة رويال ميل البريطانية، اليوم الجمعة، أول أيام إضراب يستمر لأربعة أيام بسبب نزاع حول الأجور قالت الشركة إنه من المحتمل أن يتسبب في تعطل كبير لخدمات العملاء.
وهذا الإضراب هو الأحدث في سلسلة من الإضرابات العمالية في بريطانيا حيث يطالب العمال بأجور أعلى في مواجهة أزمة تكلفة المعيشة مع ارتفاع فواتير الطاقة وتوقعات بأن يتجاوز التضخم 13 بالمئة في وقت لاحق من هذا العام.
وقال ديف وارد الأمين العام لنقابة عمال الاتصالات لشبكة سكاي نيوز "سنقاتل بكل ما في وسعنا للحصول على الزيادة في الأجور التي يستحقها أعضاؤنا".
وقالت رويال ميل إنها عرضت زيادة في الأجور 5.5 بالمئة لأعضاء نقابة عمال الاتصالات، وهي أكبر زيادة منذ سنوات.
لكن النقابة، التي قالت إن الإضراب هو الأكبر في القطاع هذا الصيف في بريطانيا، تعترض على هذه الزيادة وتقول إن الشركة قررت زيادة في الأجور بلغت اثنين بالمئة و1.5 بالمئة أخرى خاضعة لتغير الشروط والأحكام.
وحذرت رويال ميل هذا الشهر من أنها قد تُمنى بخسائر في المملكة المتحدة في السنة المالية 2022-2023 إذا جرى تنظيم الإضراب. ومن المقرر تنظيم المزيد من الإضرابات في 31 أغسطس والثامن والتاسع من سبتمبر.
وقال سايمون تومسون الرئيس التنفيذي لشركة رويال ميل إن الشركة بحاجة إلى تغيير ممارسات عملها لتعكس حقيقة أنها تقدم الآن طرودا أكثر من الرسائل وإن سوق تسليم الطرود تنافسية للغاية.
وأضاف تومسون لمحطة (إل.بي.سي) الإذاعية "رويال ميل هي شركة يريد المجتمع وجودها... لكننا بحاجة إلى هذا التغيير حتى نتمكن من التحول إلى نشاط الطرود ونستطيع الازدهار".
وقال "نريد أن ندفع لفريقنا أكثر. كلما زاد التغيير، زادت الأجور".

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المصدر: رويترز
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