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طيارو لوفتهانزا يستعدون لتنظيم إضراب بسبب الرواتب

طيارو لوفتهانزا يستعدون لتنظيم إضراب بسبب الرواتب
26 أغسطس 2022 12:39

أعلن طيارون في شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران أنهم بدأوا الاستعداد لتنظيم إضراب بعد تعثر المحادثات الجارية مع الشركة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرواتب.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماتياس باير المتحدث باسم نقابة "اتحاد كوكبيت" للطيارين قوله: "حتى هذه المرحلة، لانزال متباعدين" في المواقف.
وذكرت النقابة أنها بدأت "الاستعدادات القانونية والمؤسساتية لتنظيم إضراب" بدون الكشف عن جدول زمني لهذه الخطوة. وأشارت إلى أن أربعة أيام من المداولات للتوصل إلى اتفاق بشأن الأجور لم تسفر عن نتائج الأسبوع الماضي، وأنها لا ترى مسارا واعدا لمواصلة المفاوضات في الوقت الحالي.
ومن المحتمل أن تقع الإضرابات في الشركة الأساسية في المجموعة في فرانكفورت وميونخ بالإضافة إلى شركة الشحن المملوكة لها "لوفتهانزا كارجو".
ويتمثل السبب الرسمي للإضرابات المحتملة في تعثر مفاوضات إبرام عقد جماعي جديد للأجور وذلك بعد ست جولات فضلا عن عدم توصل جولة لاحقة من المحادثات الاستكشافية إلى نتيجة مطلع الأسبوع الجاري. وكانت هذه الجولة الأخيرة قد جرت خلف أبواب مغلقة.
يذكر أن النقابة تطالب بزيادة بنسبة 5.5% في الأجور خلال العام الحالي بالإضافة إلى صرف تعويض تلقائي عن التضخم اعتبارا من عام 2023 وإدخال تعديلات على بنية لائحة الأجور.

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المصدر: د ب أ
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