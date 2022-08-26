تعطل حركة المرور في هولندا جراء إضراب عمال السكك الحديدية

بدأ عمال السكك الحديدية في هولندا إضرابا اليوم الجمعة في الجزء الغربي من البلاد، الأكثر اكتظاظا بالسكان، فيما يسعون إلى زيادة الأجور لمواجهة التضخم المتصاعد.

وقالت شركة إن.إس للسكك الحديدية إن ذلك يعني أن حركة المرور ستتعطل في أماكن أخرى في هولندا، بما في ذلك الطرق الدولية المؤدية إلى بلجيكا.

ونصحت المسافرين على موقعها على الإنترنت باستخدام وسائل نقل أخرى أو تأجيل الرحلات.

والإضراب الذي يستمر 24 ساعة هو الثاني في غضون ثلاثة أيام وكان الإضراب الأول في المنطقة الشمالية من البلاد يوم الأربعاء.

وتحتج النقابات على تعليق محادثات مع الإدارة طالبوا خلالها بزيادة الأجور.

ومن المقرر أن ترتفع أسعار المستهلكين في هولندا بنسبة 9.9 بالمئة في عام 2022، ومن المتوقع أن تزيد 4.3 بالمئة العام المقبل.

وتخطط نقابات عمال السكك الحديدية لثلاث إضرابات أخرى لمدة 24 ساعة، يوم الاثنين في الجزء الشمالي الغربي من البلاد، والثلاثاء في وسط هولندا، والأربعاء في الجزء الجنوبي الشرقي.