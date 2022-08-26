السبت 27 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

كوريا الشمالية: إصابات الحمى سببها الإنفلونزا

كوريا الشمالية: إصابات الحمى سببها الإنفلونزا
26 أغسطس 2022 09:26

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن كوريا الشمالية أكدت اليوم الجمعة أن حالات الحمى غير المعروفة المسجلة بالقرب من حدودها مع الصين كانت لمرضى إنفلونزا.
وقالت بيونجيانج أمس الخميس إنها أغلقت المنطقة ونشرت الفرق الطبية بعد الإبلاغ عن أربع حالات حمى من إقليم ريانجانج، مضيفة أنها لم تكن إصابات بفيروس كورونا الذي أعلنت البلاد نجاح مكافحتها له هذا الشهر.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم الجمعة أنه "تبين أن جميع مرضى الحمى في إقليم ريانجانج كانوا مرضى بالأنفلونزا"، مضيفة أن الخبراء أجروا مراقبة للأعراض السريرية وفحصوا العلاقة الوبائية وأجروا اختبارات الحمض النووي.
ولم تعلن كوريا الشمالية أبدا عدد الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد-19، وذلك على ما يبدو لأنها تفتقر إلى الوسائل اللازمة لإجراء اختبارات على نطاق واسع.
وبدلا من ذلك، أبلغت عن الأعداد اليومية للمرضى المصابين بالحمى، وهو عدد ارتفع إلى حوالي 4.77 مليون. لكنها قالت إنها لم تسجل أي حالات جديدة من هذا القبيل منذ 29 يوليو .

أخبار ذات صلة
«الصحة العالمية» تكشف عن حصيلة كورونا في 2022
البابا فرنسيس: مستعد لزيارة كوريا الشمالية
المصدر: رويترز
كوريا الشمالية
فيروس كورونا
آخر الأخبار
«النسر أولمبيا» نجم لاتسيو في «الكالشيو» !
الرياضي
«النسر أولمبيا» نجم لاتسيو في «الكالشيو» !
اليوم 15:02
إرسال رماد نجمة "ستار تريك" إلى الفضاء
دنيا
إرسال رماد نجمة "ستار تريك" إلى الفضاء
اليوم 14:57
سيرينا تسدل الستار على «مسيرة أسطورية»
الرياضي
سيرينا تسدل الستار على «مسيرة أسطورية»
اليوم 14:30
7 مباريات تنهي إعداد عجمان للقاء العين
الرياضي
7 مباريات تنهي إعداد عجمان للقاء العين
اليوم 14:30
مقتل 4 من داعش شمال شرقي بغداد
عربي ودولي
مقتل 4 من داعش شمال شرقي بغداد
اليوم 14:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©