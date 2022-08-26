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واشنطن تعلق 26 رحلة جوية رداً على الصين

واشنطن تعلق 26 رحلة جوية رداً على الصين
26 أغسطس 2022 09:15

 قالت الحكومة الأميركية يوم الخميس إنها ستعلق 26 رحلة جوية متجهة إلى الصين من الولايات المتحدة تسيرها أربع شركات طيران صينية ردا على قرار الحكومة الصينية تعليق بعض رحلات شركات الطيران الأميركية بسبب إصابات كوفيد-19.
ويعلق القرار بعض الرحلات الجوية التي تسيرها شركات شيامن والخطوط الجوية الصينية (إير تشاينا) وخطوط جنوب الصين الجوية وخطوط شرق الصين الجوية بدءا من الخامس من سبتمبر وحتى 28 من الشهر نفسه.
وأشارت وزارة النقل الأميركية إلى الإلغاء الأخير لرحلات شركة الخطوط الجوية الأميركية (أميركان إيرلاينز) ودلتا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز بسبب الإصابات بكوفيد-19.
وقال ليو بنغ يو المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن إن قرار وزارة النقل الأميركية "غير مسؤول بالمرة" و"يعلق بلا أساس رحلات طيران صينية".
وذكرت السفارة أن إجراءات الصين لمنع انتشار كوفيد-19 تتسم بالنزاهة والشفافية وتسري على شركات الطيران الصينية والأجنبية وتتماشى مع اتفاقيات النقل الجوي الثنائية.

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