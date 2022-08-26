السبت 27 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

كاليفورنيا تحظر بيع السيارات العاملة بالوقود بحلول 2035

كاليفورنيا تحظر بيع السيارات العاملة بالوقود بحلول 2035
26 أغسطس 2022 08:46

صوت مجلس موارد الهواء في ولاية كاليفورنيا الأميركية يوم الخميس على قرار يلزم جميع السيارات والشاحنات الخفيفة التي يجري بيعها بحلول عام 2035 بأن تكون خالية من الإنبعاثات.
وذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأميركية أن المجلس أشار إلى الحاجة الملحة لمعالجة التغير المناخي بالحد من تلوث الهواء.
ووصفت لورين سانشيز، مستشارة المناخ لحاكم كاليفورنيا جافن نيوسوم، القرار بأنه "يوم هام ليس فقط لولاية كاليفورنيا ولكن للعالم بأسره".
وتمثل هذه الخطوة منعطفا تاريخيا في المعركة التي استمرت عقودا للحد من تلوث السيارات، و تحولا هائلا للمستهلكين والصناعة والاقتصاد والبيئة.
ويجبر القرار شركات صناعة السيارات التخلص التدريجي من السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، والسيارات  الرياضية متعددة الأغراض (إس يو في)، والشاحنات الصغيرة والشاحنات نصف النقل لصالح السيارات التي تعمل بالبطاريات أو خلايا الوقود الصديقة للبيئة.

أخبار ذات صلة
سيرينا تسدل الستار على «مسيرة أسطورية»
مانارينو يقاوم «الجسد العجوز»
المصدر: د ب أ
كاليفورنيا
أميركا
السيارات الكهربائية
آخر الأخبار
«النسر أولمبيا» نجم لاتسيو في «الكالشيو» !
الرياضي
«النسر أولمبيا» نجم لاتسيو في «الكالشيو» !
اليوم 15:02
إرسال رماد نجمة "ستار تريك" إلى الفضاء
دنيا
إرسال رماد نجمة "ستار تريك" إلى الفضاء
اليوم 14:57
سيرينا تسدل الستار على «مسيرة أسطورية»
الرياضي
سيرينا تسدل الستار على «مسيرة أسطورية»
اليوم 14:30
7 مباريات تنهي إعداد عجمان للقاء العين
الرياضي
7 مباريات تنهي إعداد عجمان للقاء العين
اليوم 14:30
مقتل 4 من داعش شمال شرقي بغداد
عربي ودولي
مقتل 4 من داعش شمال شرقي بغداد
اليوم 14:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©