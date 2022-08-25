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الصليب الأحمر: السيول تضيف معاناة جديدة لليمنيين

الصليب الأحمر: السيول تضيف معاناة جديدة لليمنيين
26 أغسطس 2022 02:18

عدن (الاتحاد)

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أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن «سيول الأمطار في اليمن، أضافت طبقة أخرى من المعاناة للملايين» من اليمنيين.
وأكدت بعثة اللجنة في اليمن، في بيان مشترك مع الهلال الأحمر اليمني، أن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدها اليمن مؤخراً والتي خلفت أضراراً جسيمة في الأرواح والممتلكات والأراضي الزراعية، زادت من معاناة ملايين اليمنيين، كما فاقمت انتشار الأمراض الموسمية والأمراض المنقولة بالمياه. وقالت: إن «الأمطار والفيضانات التي اجتاحت عدة محافظات في اليمن على مدى الأسابيع القليلة الماضية، خلفت أضراراً جسيمة، إذ لقي العشرات حتفهم ودُمرت منازل وأراضٍ زراعية وطرق والعديد من مرافق البنية التحتية الحيوية، يأتي هذا في الوقت الذي يرزح فيه ملايين اليمنيين تحت وطأة النزاع وتبعاته».
وتابع البيان: وفيما لا يزال اليمن يكافح لمواجهة تبعات النزاع، مثل النزوح وتفاقم انعدام الأمن الغذائي وانهيار شبكات الخدمات الأساسية الذي بات وشيكاً، ألقت الفيضانات عبئاً إضافياً يضاعف معاناة الملايين من اليمنيين، الذين لا يزالون يتجرعون صنوفاً من المعاناة جرّاء إرهاب ميليشيات «الحوثي» الانقلابية.

اليمن
السيول
الهلال الأحمر
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