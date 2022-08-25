أميركا تقصف أهدافاً في سوريا

دير الزور (رويترز)

ذكرت مصادر عسكرية محلية أن الجيش الأميركي قصف، أمس، عدة أهداف في مدينة الميادين السورية بمحافظة دير الزور، في اليوم الثالث من المناوشات مع جماعات مسلحة.

وقالت المصادر: إن ما لا يقل عن 3 أعضاء من جماعة مسلحة قتلوا عندما استهدفتهم طائرة هليكوبتر أميركية، بينما كانوا على وشك تجهيز قاذفة صواريخ في البلدة الواقعة على الضفة الغربية لنهر الفرات. وتتمتع الجماعات المسلحة بوجود قوي في البلدة، ولطالما استهدفت حقل العمر النفطي القريب على الضفة الشرقية للنهر، حيث توجد أكبر قاعدة للتحالف الأميركي في سوريا. واستُهدفت القاعدة المعروفة أيضاً باسم «القرية الخضراء» الليلة الماضية، في اليوم الثاني على التوالي من الاشتباكات بين الجيش الأميركي والمسلحين، وهو ما أدى إلى إصابة جندي أميركي واحد، وفقاً للجيش الأميركي. جاءت ضربات أمس الأول، بعد يوم من تصريح الرئيس جو بايدن بشن ضربات جوية أميركية في سوريا.

إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام رسمية سورية، أمس، عن مصدر عسكري قوله إن مدنيين اثنين أصيبا في «هجوم جوي إسرائيلي» استهدف محيط مدينتي حماة وطرطوس.