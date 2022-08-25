السودان: تعيين السفير الأميركي نقطة تحول في العلاقات

أسماء الحسيني (الخرطوم)

أكد وزير الخارجية السودانية المكلف السفير على الصادق، أمس، أن تعيين السفير الأميركي جون جودفري بالخرطوم نقطة تحول كبيرة في العلاقات بين البلدين. وقال الصادق إن السفارة الأميركية يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في تعزيز العلاقات، وفي دعم الانتقال الديمقراطي في السودان.

ومن جانبه، أكد السفير الأميركي الجديد في السودان، الذي يعتبر أول سفير أميركي في السودان منذ قرابة 25 عاماً، أهمية تشكيل حكومة بقيادة مدنية للمضي قدماً في انتقال السودان إلى الديمقراطية.

وقال جون جودفري، خلال لقائه أمس بوزير الخارجية السودانية، إنه من المهم أكثر من أي وقت مضى إحراز تقدم في تشكيل حكومة جديدة بقيادة مدنية، وأن هذه الخطوة رئيسة لإطلاق مزيد من المساعدات الإنمائية الأميركية والدولية للسودان، التي يمكن أن تساعد في تحسين الاقتصاد السوداني.

يأتي ذلك فيما تواصلت السيول والفيضانات في أنحاء السودان مسببة العديد من الأضرار، حيث أعلنت ولاية الجزيرة أن السيول دمرت أكثر من 160 قرية بالولاية الأكثر تضرراً، كما انقطع طريق مدني المناقل بالولاية نفسها، واجتاحت السيول عددا من القرى غرب وشرق الوحدة الإدارية الشريك بمحلية أبو حمد شمال السودان.

وقال الفريق عثمان عطا، مدير الإدارة العامة للدفاع المدني في السودان، إنهم لاحظوا ظهور تماسيح في النيل بمحلية جبل الأولياء، ودعا السكان إلى أخذ الحيطة والحذر والإبلاغ الفوري في حال ظهور أي حيوانات مفترسة.

فيما أعلن المدير التنفيذي لمحلية المالحة بولاية شمال دارفور، أن الأمطار الغزيرة والرياح تسببت في تدمير 85 مزرعة بمنطقة وادي أخضر، والتي كانت تمثل المورد الوحيد للمنتجات الزراعية من الحبوب الغذائية والخضر للمنطقة.

إلى ذلك، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قرارات تم بموجبها ترقية كل من نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة الفريق الركن منور عثمان نقد، ونائب رئيس هيئة الأركان للتدريب الفريق الركن عبدالله البشير أحمد الصادق لرتبة الفريق أول وإعفائهما وإحالتهما للتقاعد بالمعاش.

وقضت القرارات بإعفاء قائد القوات البرية الفريق الركن عصام محمد حسن كرار وإحالته للتقاعد بالمعاش؛ وترقية اللواء الركن أحمد عمر شنان لرتبة الفريق وإحالته للتقاعد بالمعاش.

وشملت القرارات ترقيات لرتبة الفريق على النحو التالي: اللواء الركن رشاد عبدالحميد إسماعيل وتعيينه قائداً للقوات البرية، واللواء الركن عبدالمحمود حماد حسين عجمي، واللواء الركن نصر الدين عبدالقيوم أحمد علي، واللواء الركن مبارك كوتي كجور كمتور وتعيينه مفتشاً عاماً للقوات المسلحة.

كما أصدر البرهان قراراً بإعادة تشكيل هيئة الأركان، برئاسة الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن، والفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان خليل نائباً لرئيس هيئة الأركان للإمداد.