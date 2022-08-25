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تونس: إحباط 1509 محاولات هجرة غير شرعية منذ يناير

تونس: إحباط 1509 محاولات هجرة غير شرعية منذ يناير
26 أغسطس 2022 02:18

تونس (وكالات) 

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أعلنت قوات الأمن التونسية، أمس، أنها أحبطت 1509 محاولات هجرة غير شرعية باتجاه السواحل الإيطالية منذ بداية العام الحالي.
وقال حسام الدين الجبابلي، المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي لوسائل إعلام: إن 1509 محاولات اجتياز للحدود البحرية أُحبطت من الأول من يناير الماضي إلى 23 أغسطس الحالي. وأضاف أن أكثر من سبعة آلاف محاولة نفذها تونسيون مقابل أكثر من 8700 قام بها أجانب. وأوضح الجبابلي أن محاولات الهجرة غير الشرعية أصبحت تشمل عائلات تونسية في العامين الأخيرين، بعد أن كانت مقتصرة على مواطني بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.
وفي هذه الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أمس، إنقاذ خمسين مهاجراً، بينهم مواطن مصري، في رحلات هجرة غير شرعية إلى السواحل الأوروبية.

 

تونس
الهجرة غير الشرعية
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