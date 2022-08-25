«الصحة العالمية»: مليون وفاة بـ«كوفيد» منذ يناير

عبدالله أبوضيف، وكالات (عواصم)

أودت جائحة «كوفيد-19» بحياة مليون شخص في جميع أنحاء العالم منذ يناير، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية، التي دعت الحكومات إلى تسريع عمليات التلقيح، في الوقت الذي لا يزال فيه ثلث سكّان العالم من دون لقاح.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي: «لقد تخطّينا المرحلة المأساوية المتمثّلة في وفاة مليون شخص بكوفيد-19 منذ بداية العام».

ودعا حكومات جميع الدول إلى مضاعفة جهودها لتطعيم جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن وغيرهم من الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، بهدف تحصين 70 في المئة من جميع السكان.

ومن جانبه، أوضح أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أن هناك بعض البلدان شجعتها نسب التغطية المرتفعة باللقاحات على تخفيف القيود والإجراءات، ومنها من قللت مدة العزل الصحي للحالات البسيطة والمتوسطة، وتقدم منظمة الصحة العالمية إرشادات بشأن رفع القيود وتتبع المخالطين والحجر الصحي في سياق المستويات العالية للغاية لانتشار متحور «أوميكرون» المثير للقلق.

وأوضح في تصريح لـ«الاتحاد» أنه قد يلزم تعديل سياسات الحجر الصحي، وتعقب المخالطين في الأماكن التي توجد بها زيادة مفاجئة في حال تعرض الخدمات الصحية للضغط، ويمكن تقصير مدة الحجر الصحي بشرط ألا تظهر على الشخص أية أعراض.

وأكد الخولي على ضرورة تنفيذ تدابير متكاملة للتخفيف من خطر انتقال العدوى، وينبغي اعتبار السلطات الصحية المحلية في كل بلد المصدر الرئيس للمعلومات، والمشورة بشأن التدابير المتعلقة بـالجائحة وضمان الامتثال لها.

وفي يناير من هذا العام، أنشأت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» وشركاؤهما، شراكة لتوفير اللقاح ضدّ كوفيد.

وتهدف هذه الشراكة إلى تسهيل توزيع الجرعات في 34 دولة كان مستوى التطعيم فيها أقل من 10 في المئة، وتقع جميعها في أفريقيا باستثناء ستة منها.

وأشار تيدروس إلى أنّ عشر دول فقط لا تزال عمليات التلقيح فيها أقل من عشرة في المئة. وقال: «ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من العمل».

وأوضح مدير عام منظمة الصحة العالمية أن ثلث سكان العالم لا يزالون غير محصّنين، بما في ذلك ثلثي العاملين في مجال الرعاية الصحية وثلاثة أرباع كبار السن في البلدان منخفضة الدخل.

وفقاً لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإنّ جائحة «كوفيد-19» أودت بحياة 6.45 مليون شخص في جميع أنحاء العالم منذ ظهور الحالات الأولى في نهاية العام 2019 في منطقة ووهان في الصين.