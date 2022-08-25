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بوتين يُقر زيادة عدد أفراد الجيش الروسي

عمال إغاثة يزيلون أنقاض مبنى تعرض للقصف في تشابليني بمنطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية (أ ف ب)
26 أغسطس 2022 02:18

عواصم (وكالات)

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ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين وقع مرسوماً، أمس، بزيادة عدد أفراد القوات المسلحة إلى 2.04 مليون من 1.9 مليون.
ويسري هذا ابتداء من الأول من يناير المقبل، ويتضمن زيادة بواقع 137 ألفاً في عدد أفراد الجيش.
إلى ذلك، دانت أوكرانيا، أمس، القصف الروسي على محطة للقطارات، والذي أوقع 25 قتيلاً على الأقل، في حين تؤكد موسكو من جهتها أنها استهدفت قطار جنود، وقتلت أكثر من 200 منهم. وبعد ستة أشهر على بدء الهجوم الروسي على أراضيها، شهدت أوكرانيا، أمس الأول، بالتزامن مع ذكرى استقلالها، ضربة روسية على محطة تشابليني للقطارات في منطقة دنيبروبيتروفسك، وسط البلاد، دانها الرئيس فولوديمير زيلينسكي أمام مجلس الأمن الدولي.
واستقبل زيلينسكي، أمس، في كييف وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، بعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي زار العاصمة الأوكرانية أمس الأول.
ولم يتم بعد تأكيد الحصيلة الدقيقة لقصف المحطة. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أوليغ نيكولينكو على تويتر أن «25 مدنياً قتلوا إثر ضربة صاروخية» على المحطة.
وأشار مكتب المدعي العام الأوكراني من جهته إلى أن «10 مدنيين قتلوا بينهم طفلان في السادسة والـ11 من العمر، وأصيب 10 آخرون بينهم طفلان» في محطة تشابليني ومحيطها، وهو ما يترك الباب مفتوحاً أمام احتمال أن يكون الضحايا الآخرون من غير المدنيين. وتقول روسيا إنها ضربت «قطاراً عسكرياً» متجهاً إلى «مناطق القتال» في شرق أوكرانيا، الهدف الاستراتيجي ذي الأولوية بالنسبة لموسكو.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن صاروخ إسكندر «أصاب مباشرة قطاراً عسكرياً في محطة تشابليني، وهو ما أدى إلى مقتل أكثر من 200 جندي احتياط في القوات المسلحة الأوكرانية»، إضافة إلى تدمير معدات.
واستمرت عمليات البحث عن ناجين، أمس، في تشابليني، بحسب حاكم دنيبروبتروفسك فالنتين ريزنيتشنكو.
وفقاً للسلطات الأوكرانية، كثف الروس عملياتهم في عدة مناطق أمس الأول، الذي صادف العيد الوطني للبلاد التي نالت استقلالها في عام 1991 مع انهيار الاتحاد السوفييتي.
وقال نائب وزير الداخلية الأوكراني افهين انين إن «عمليات القصف على البلدات والقرى تكثفت في الساعات الـ24 الماضية، وأحصت الشرطة 58 عملية قصف وهي أكثر بكثير مما نشهده عادة». وقالت وسائل إعلام محلية إن تسع مناطق أوكرانية تعرضت للقصف، ودوت صفارات الإنذار 189 مرة في جميع أنحاء البلاد، وهو رقم قياسي منذ بدء المعارك في 24 فبراير.

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