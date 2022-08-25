أفغانستان: ارتفاع حصيلة وفيات الفيضانات إلى 182

كابول (وكالات)

أعلنت حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان، أمس، أن الفيضانات التي شهدتها البلاد، الشهر الجاري، أودت بحياة أكثر من 180 شخصاً، وناشدت المجتمع الدولي مد يد العون لها. وتسببت الفيضانات في دمار واسع النطاق في أقاليم وسط أفغانستان وشرقها خلال الأسابيع الماضية، إذ جرفت المياه آلاف المنازل وفاقمت الأزمة الاقتصادية والإنسانية هناك.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحفي: «إن أفغانستان لا يمكنها مواجهة الفيضانات وحدها، ونطلب من العالم والمنظمات الدولية والدول الإسلامية مساعدتنا». وأضاف مجاهد: إن الفيضانات تسببت في وفاة 182 شخصاً وإصابة 250 آخرين هذا الشهر. ودمرت الفيضانات أكثر من 3100 منزل تدميراً كاملاً، وأدت إلى نفوق آلاف من رؤوس الماشية.

وشهدت أفغانستان كوارث طبيعية، العام الجاري، شملت الجفاف وزلزالاً أودى بحياة أكثر من ألف شخص في يونيو الماضي. وأفغانستان معزولة إلى حد بعيد عن النظام الدولي. وقال عاملون في مجال الإغاثة الإنسانية: إن دماراً واسع النطاق وقع في منطقة خوخي بإقليم لوجار في وسط البلاد، بسبب الفيضانات العارمة في الأيام الماضية، والتي حولت الحقول المزروعة إلى أوحال وتركت الماشية النافقة أكواماً. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»: إن نحو 20 ألف شخص في المنطقة تأثروا بالفيضانات، وإن 20 شخصاً، من بينهم ستة أطفال على الأقل، لقوا حتفهم ولا يزال اثنان في عداد المفقودين.

وقالت آن كيندراتشوك، رئيسة المنطقة الوسطى في يونيسف أفغانستان: «الناس خسروا كل شيء.. خسروا كل شيء بين عشية وضحاها». وأضافت: «هناك ثلاثة تجمعات خيام أو مخيمات، لكن الناس لا يعرفون ما سيأتي به المستقبل، وكيف سيواجهون احتياجاتهم من الأغذية في الشتاء».