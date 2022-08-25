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كوريا الجنوبية تأمر بتحديث خطط الحرب

كوريا الجنوبية تأمر بتحديث خطط الحرب
26 أغسطس 2022 02:18

سيؤول (رويترز) 

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أكد مكتب رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، أمس، أنه أمر بتحديث الخطط العملياتية للجيش، لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة من جانب كوريا الشمالية. وأصدر يون هذه التوجيهات خلال زيارته الأولى لمخبأ عسكري في العاصمة سيؤول سيكون مركز قيادة في حالة نشوب حرب. وتتزامن زيارته مع بدء التدريبات العسكرية يوم الاثنين الماضي بين القوات الكورية الجنوبية والأميركية، وهي الأكبر منذ سنوات.
وجرى تغيير اسم التدريبات، التي تقام سنوياً في الصيف، إلى «درع الحرية أولتشي». ومن المقرر أن تنتهي في الأول من سبتمبر. وتتضمن أول تدريب ميداني بين الجيشين منذ عام 2017 بعدما تم تقليصها في ظل جائحة كوفيد-19، وتحت قيادة سلف يون، الذي سعى إلى تحسين العلاقات مع كوريا الشمالية. وأشار يون إلى أن تدريبات هذا العام تجري وفق سيناريو مختلف، وأن خطط العمليات تعكس التهديدات المتطورة لكوريا الشمالية.

 

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