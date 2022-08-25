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إعادة ربط محطة زابوريجيا النووية بشبكة كهرباء أوكرانيا

محطة زابوريجيا النووية
26 أغسطس 2022 01:00

قالت الأمم المتحدة إن آخر خط منتظم لتزويد محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية بالكهرباء عاد للعمل مجددا بعد انقطاعه في وقت سابق الخميس.
وقالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية «إنرجواتوم»، في وقت سابق، إن الحرائق اندلعت في حفر الرماد في محطة للفحم بالقرب من محطة زابوريجيا، أكبر منشأة نووية في أوروبا، وألحقت أضرارا بخطوط الكهرباء التي تربطها بالشبكة.
وقالت «إنرجواتوم»، في بيان «نتيجة لذلك، فُصلت وحدتا الطاقة العاملتان بالمحطة عن الشبكة... في انقطاع كامل...هو الأول في تاريخ المحطة».
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومقرها فيينا، في بيان، إن آخر خط منتظم يوفر الكهرباء للمحطة عاد للعمل مجددا في وقت لاحق.
وأضافت «أوكرانيا أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن محطة زابوريجيا...انفصلت مرتين على الأقل عن خط الكهرباء خلال النهار قبل اتصالها به مجددا»، مضيفة أنه لم تتوفر بعد المعلومات عن السبب المباشر لانقطاع التيار الكهربائي.
وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بقصف المحطة.

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المصدر: رويترز
محطة زابوريجيا النووية
الكهرباء
أوكرانيا
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