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تواصل القتال لليوم الثاني في شمال إثيوبيا

آلية عسكرية مدمرة في إقليم تيغراي في إثيوبيا
26 أغسطس 2022 00:41

أفاد سكان محليون، الخميس، بأن القتال تواصل لليوم الثاني على التوالي في شمال إثيوبيا.
وقال مزارع في منطقة «كوبو» بإقليم أمهرة، طلب ألا يُنشر اسمه، لرويترز: «بين وقت وآخر نسمع صوت الأسلحة الثقيلة أكثر من اليوم السابق».
وأضاف «مزيد من القوات من بينها قوات من قوة الدفاع الوطني الإثيوبية، وقوات محلية تتجه إلى الجبهة».
وأكد ساكن آخر رواية المزارع.
وقال ليول ميسفين المدير الطبي لمستشفى «ديسي»، أكبر منشأة طبية في المنطقة التي تشهد القتال إن المنشأة لم تستقبل، حتى الخميس، أي ضحايا للاشتباكات التي تدور في إقليم أمهرة المتاخم لإقليم تيجراي من الجنوب.
وتبادلت الحكومة والمسلحون الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أربعة أشهر.
وسمح وقف إطلاق النار بوصول المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها أكثر من 90 في المئة من سكان إقليم تيجراي.
ودعت الولايات المتحدة والأمم المتحدة، الأربعاء، إلى وقف إطلاق النار «فوراً» في إثيوبيا. 

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المصدر: رويترز
إقليم تيغراي
إقليم تيجراي
إثيوبيا
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