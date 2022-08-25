ألمانيا تنشر مزيداً من الجنود في مالي

أعلن متحدث باسم قيادة عمليات الجيش الألماني نقل مزيد من الجنود إلى مالي لتعزيز مهمة الأمم المتحدة هناك. جاء ذلك في رد من المتحدث على سؤال في هذا الشأن، حيث أشار إلى أن الطائرة التي تقل الجنود هبطت في مالي الخميس. ومن المنتظر أن يشارك جنود المشاة لاحقا في حماية المطار بمدينة «جاو» حيث تتمركز غالبية القوة الألمانية المشاركة في مهمة «مينوسما» التابعة للأمم المتحدة. تضم مهمة «مينوسما»، التي تهدف إلى نشر الاستقرار في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، نحو 13 ألف جندي ونحو 2000 شرطي. كان البرلمان الألماني حدد الحد الأقصى للجنود المشاركين في المهمة الأممية بـ1400 جندي. وبحسب تصريحات الحكومة المالية، فإن المطار الموجود في مدينة «جاو» يجري تشغيله في الوقت الراهن من قبل إدارة من مالي، كما هو الحال أيضا مع المطار في العاصمة باماكو. وردا على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، صرحت حكومة مالي مساء الثلاثاء بأن وكالة سلامة الملاحة الجوية في أفريقيا (أسيكنا) باتت مرة أخرى هي المسؤولة عن أمن الملاحة الجوية في «جاو» بعد انسحاب مهمة «بارخان» الفرنسية لمكافحة الإرهاب. وأضافت الحكومة المالية أنها تجري محادثات مع مهمة «مينوسما» للاتفاق على التشغيل المستقبلي للمطار في «جاو».