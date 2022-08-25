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فرنسا والجزائر تنشئان لجنة لدراسة الاستعمار وحرب التحرير

الرئيس الجزائري يجري مباحثات مع نظيره الفرنسي
26 أغسطس 2022 00:09

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إنشاء لجنة مشتركة مع الجزائر تضم مؤرخين من البلدين لدراسة الأرشيفات المتعلقة بحقبة الاستعمار وحرب الاستقلال.
وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك في الجزائر مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون «لدينا ماض مشترك معقد ومؤلم» وقد «قررنا معا» إنشاء «لجنة مؤرخين مشتركة» من أجل «النظر في كامل تلك الفترة التاريخية... منذ بداية الاستعمار إلى حرب التحرير، من دون محظورات».
وأشاد تبون بالمحادثات مع ماكرون الذي بدأ الخميس زيارة رسمية للجزائر تستغرق ثلاثة أيام.
وقال تبون في المؤتمر الصحفي المشترك إن النقاشات «البناءة» و«الصريحة» مع ماكرون والتي شملت مواضيع الذاكرة والتعاون الاقتصادي والدبلوماسي «تنم عن مدى خصوصية العلاقات» بين البلدين وتمكن من «رسم آفاق واعدة» لها من خلال «خطوات مدروسة وجدول زمني». 
تهدف الزيارة إلى طيّ صفحة الخلافات و«إعادة بناء» العلاقات الثنائية بين البلدين.
يرافق الرئيسَ الفرنسي وفدٌ يضم أكثر من 90 شخصا بينهم سبعة وزراء.

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المصدر: آ ف ب
فرنسا
الجزائر
لجنة مشتركة
الاستعمار الفرنسي
حرب التحرير
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