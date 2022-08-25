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بولندا تعتزم طلب تعويض عن خسائر الحرب العالمية الثانية

دمار في بولندا خلال الحرب العالمية الثانية
25 أغسطس 2022 23:56

أعلنت الإدارة البرلمانية في العاصمة البولندية وارسو، اليوم الخميس، أن الحكومة تعتزم تقديم تقرير الأسبوع المقبل عن الدمار الذي ألحقه الاحتلال النازي بالبلاد خلال الحرب العالمية الثانية.
وأشار حزب القانون والعدالة، الوطني المحافظ، الحاكم، مرارا وتكرارا إلى أن التقرير قيد الصدور.
ويهدف إلى دعم المطالب بالحصول على تعويضات من ألمانيا.ومن المقرر أن يعرض تقرير الخبراء في القلعة الملكية بالعاصمة وارسو في الأول من سبتمبر المقبل، وهو تاريخ غزو ألمانيا لبولندا في عام 1939، ويعد كذلك بداية للحرب، التي حصدت أرواح ما لا يقل عن 55 مليون شخص عبر العالم، وربما وصل عدد الضحايا إلى 80 مليونا.
وثمة تقديرات بأن ما يصل إلى ستة ملايين شخص قتلوا في بولندا وحدها كنتيجة مباشرة للحرب.
وأظهر استطلاع، أجري العام الماضي، أن 64% من المشاركين أيدوا المطالبة بتعويضات من ألمانيا عن الضرر الذي لحق ببولندا.
وتعارض الحكومة الألمانية المطالبة بتعويضات أخرى، مشددة على أن اتفاقية أربعة زائد اثنين لعام 1990، والمعروفة بـ«معاهدة التسوية النهائية» فيما يتعلق بألمانيا، قد أنهت الأمر.

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تعويضات
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