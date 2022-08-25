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لاتفيا تهدم نصباً تذكارياً من الحقبة السوفيتية

النصب التذكاري في ريغا عاصمة لاتفيا (أرشيفية)
25 أغسطس 2022 23:41

هدمت لاتفيا، اليوم الخميس، نصباً في العاصمة ريغا يعود إلى الحقبة السوفيتية بموجب قانون جديد على الرغم من احتجاج الأقلية الروسية في الدولة الواقعة على بحر البلطيق.
واستُخدمت آلات هدم لإزالة النصب الذي يُذكّر بالحرب العالمية الثانية ويبلغ طوله 79 متراً. 

ولاتفيا مثل جيرانها في البلطيق، ليتوانيا واستونيا، عضو في الاتحاد الأوروبي وفي حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأعربت عن دعمها لأوكرانيا خلال الأزمة الحالية.
شُيّد النصب بين 1979 و1985 لتخليد ذكرى نصر القوات السوفيتية على النازية.
أُزيلت جميع المعالم واللوحات التي تعود إلى الحقبة السوفيتية في 1991 باستثناء تلك الموجودة في المدافن العسكرية، ولكن النصب في ريغا كان محمياً بموجب معاهدة 1994 بين جمهورية لاتفيا والاتحاد الروسي.

في مايو الماضي، صوت البرلمان في لاتفيا لتعديل المعاهدة ما حرم النصب من الحماية القانونية.
في 1997، حاولت مجموعة من النشطاء هدم النصب بوساطة الديناميت ولكن التفجير حصل قبل أوانه ما أدى إلى مقتل شخصين.
وعادت النقاشات بشأن هدمه خلال الأزمة الأوكرانية.

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المصدر: آ ف ب
لاتفيا
نصب تذكاري
الحقبة السوفيتية
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