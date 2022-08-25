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دراسة تكشف علاقة بين اللقاحات ومتحور أوميكرون

فيروس كورونا
25 أغسطس 2022 23:06

كشفت دراسة أميركية جديدة أن حوالي 40% من المصابين بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد، الذي انتشر في أميركا خلال فصل الربيع، والذين تلقوا العلاج في المستشفيات، كانوا ممن تلقوا اللقاحات، وجرعات معززة.
يسلط ذلك الضوء على كيفية تحور سلالات جديدة إلى فيروسات قادرة بشكل أكبر على التغلب على المناعة التي توفرها جرعات التطعيم.
وذكرت وسائل إعلام أن النتائج، التي توصل إليها العلماء في المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تؤكد أهمية جرعات اللقاح المضادة لكوفيد، وأنها أفضل في مواجهة المتحور الفرعي أوميكرون.
وخلص العلماء إلى أن اللقاحات والجرعات التنشيطية قامت بدور أفضل في حماية المصابين بالمتحور «دلتا» من دخول المستشفيات، مقارنة بالذين أصيبوا بسلالات ظهرت لاحقا.
وتراجعت فعالية اللقاح بشكل طفيف مع المتحور الفرعي «بي أيه.1» من الفيروس والذي تحول بعد ذلك بشكل كبير إلى «بي أيه.2».
ووفقا للدراسة، تبدأ المناعة التي توفرها اللقاحات في التراجع خلال ستة أشهر. ولذلك، فإن مواصلة الحصول على الجرعات تشكل عنصرا مهما في تحقيق الحماية الكاملة.

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المصدر: د ب أ
فيروس كورونا
لقاح كورونا
أوميكرون
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