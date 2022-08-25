أوكرانيا: وكالة الطاقة تزور محطة زابوريجيا قريباً

قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو، اليوم الخميس، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تزور محطة زابوريجيا للطاقة النووية في الأيام المقبلة. وأضاف جالوشينكو، في مقابلة في العاصمة كييف "زيارة مقررة. نتحدث عن الأيام المقبلة.. هذا بالتأكيد لا يتجاوز بداية سبتمبر". في الأثناء، دعت الولايات المتحدة روسيا إلى الموافقة على إقامة منطقة منزوعة السلاح حول المحطة النووية الخاضعة لسيطرة موسكو منذ مارس الماضي. وأضافت الناطقة باسم البيت الأبيض، في تصريحات للصحفيين، أن الرئيس جو بايدن أكد مجددا على دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا في اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق اليوم. كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعا إلى جعل المنطقة المحيطة بالمحطة منزوعة السلاح، وهو الاقتراح التي دعمته الولايات المتحدة. وتتعرض المحطة للقصف منذ أسابيع. وقد تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن المسؤولية عنه.