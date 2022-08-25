فصل محطة زابوريجيا النووية عن شبكة كهرباء أوكرانيا
محطة زابوريجيا النووية
25 أغسطس 2022 21:20
قالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية "إنرجواتوم" إن المفاعلين، الأخيرين العاملين في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، فصلا عن شبكة كهرباء أوكرانيا اليوم الخميس. وأضافت أن ذلك جاء بعد أن دمرت حرائق، كانت تشتعل على مسافة قريبة، خطوط الكهرباء العلوية.وأضافت الشركة أن الحرائق اندلعت في حفر الرماد في محطة للفحم بالقرب من محطة زابوريجيا، أكبر منشأة نووية في أوروبا، وألحقت أضرارا بخطوط الكهرباء التي تربطها بالشبكة. وقالت "إنرجواتوم"، في بيان "نتيجة لذلك، فُصلت وحدتا الطاقة العاملتان بالمحطة عن الشبكة". وتابعت أن أنظمة الأمن في المحطة تعمل بشكل طبيعي والعمل جار على إعادة ربط أحد المفاعلين بشبكة الكهرباء. وقالت روسيا إنه يجب إغلاق الوحدتين المتبقيتين بالمحطة بسبب القصف الأوكراني. وسيطرت روسيا على محطة زابوريجيا في مارس الماضي. لكن فنيين أوكرانيين من "إنرجواتوم" ما يزالون يقومون بتشغيلها. وتحتوي محطة توليد الكهرباء على ستة مفاعلات في المجمل. وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات، في الآونة الأخيرة، بشأن قصف المحطة.