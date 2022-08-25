الجمعة 26 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

سيناتور أميركية تصل إلى تايوان

السناتور مارشا بلاكبيرن تصل إلى تايوان
25 أغسطس 2022 20:40

وصلت السيناتور الأميركية مارشا بلاكبيرن، اليوم الخميس، إلى تايوان على متن طائرة عسكرية أميركية هبطت في مطار "سونغشان".
وبلاكبيرن عضو في الحزب الجمهوري عن ولاية تنيسي وعضو في لجنتي التجارة والخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ. 
كان حاكم ولاية إنديانا إريك هولكوم وصل إلى تايوان، الأحد، في "رحلة تتعلق بالتنمية الاقتصادية". وشملت الزيارة محادثات في مجالات مختلفة من الزراعة إلى التجارة الرقمية والممارسات التنظيمية وإزالة الحواجز التجارية.
وأعربت الصين "عن استيائها " للولايات المتحدة بشأن زيارة هولكوم.
كانت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسب بيلوسي زارت الجزيرة خلال الشهر الماضي، ما أثار غضب الصين التي تعتبر تايوان جزءا من أرضيها.
وتعارض الصين بشدة التعاملات الرسمية من جانب الولايات المتحدة مع تايوان بأي شكل من الأشكال. 

أخبار ذات صلة
«تنفيذي مواجهة غسل الأموال»: التزام بمكافحة الجريمة المالية في الإمارات وحول العالم
السودان: تعيين السفير الأميركي نقطة تحول في العلاقات
المصدر: وكالات
سيناتور
الولايات المتحدة
سناتور
سناتور أميركي
السناتور مارشا بلاكبيرن
تايوان
آخر الأخبار
بوينج تسعى لإرسال أول بعثة ستارلاينر مأهولة إلى الفضاء بحلول 2023
دنيا
بوينج تسعى لإرسال أول بعثة ستارلاينر مأهولة إلى الفضاء بحلول 2023
اليوم 08:34
رئيس الدولة خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء اليوناني في أثينا (وام)
الإمارات
الإمارات واليونان علاقات استراتيجية تعزز السلام والاستقرار
اليوم 02:19
الإمارات واليونان... آفاق واعدة لشراكة اقتصادية شاملة
الإمارات
الإمارات واليونان... آفاق واعدة لشراكة اقتصادية شاملة
اليوم 02:19
الإمارات واليونان حقبة جديدة مثمرة تعزز الشراكة السياحية
الإمارات
الإمارات واليونان حقبة جديدة مثمرة تعزز الشراكة السياحية
اليوم 02:19
«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية لقنصل ألمانيا
الإمارات
«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية لقنصل ألمانيا
اليوم 02:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©