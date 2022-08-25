سيناتور أميركية تصل إلى تايوان

وصلت السيناتور الأميركية مارشا بلاكبيرن، اليوم الخميس، إلى تايوان على متن طائرة عسكرية أميركية هبطت في مطار "سونغشان". وبلاكبيرن عضو في الحزب الجمهوري عن ولاية تنيسي وعضو في لجنتي التجارة والخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ. كان حاكم ولاية إنديانا إريك هولكوم وصل إلى تايوان، الأحد، في "رحلة تتعلق بالتنمية الاقتصادية". وشملت الزيارة محادثات في مجالات مختلفة من الزراعة إلى التجارة الرقمية والممارسات التنظيمية وإزالة الحواجز التجارية. وأعربت الصين "عن استيائها " للولايات المتحدة بشأن زيارة هولكوم. كانت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسب بيلوسي زارت الجزيرة خلال الشهر الماضي، ما أثار غضب الصين التي تعتبر تايوان جزءا من أرضيها. وتعارض الصين بشدة التعاملات الرسمية من جانب الولايات المتحدة مع تايوان بأي شكل من الأشكال.