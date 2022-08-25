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«الصحة العالمية» تقدم بيانات جديدة حول كورونا

طاقم يعالج مريضا مصابا بكورونا
25 أغسطس 2022 20:19

قدمت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، بيانات جديدة بشأن جائحة كوفيد-19 بعد نحو ثلاث سنوات على تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت المنظمة أن الجائحة أودت بحياة مليون شخص في جميع أنحاء العالم منذ يناير 2022، داعية إلى تسريع عمليات التطعيم.وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس مدير عام المنظمة، في مؤتمر صحفي «لقد تخطّينا المرحلة المأساوية المتمثّلة في وفاة مليون شخص بكوفيد-19 منذ بداية العام».
ودعا حكومات جميع الدول إلى مضاعفة جهودها لتطعيم جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن وغيرهم من الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، بهدف تحصين 70 في المئة من جميع السكان.
وفي يناير من هذا العام، أنشأت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وشركاؤهما، شراكة لتوفير اللقاح ضدّ كوفيد. وتهدف هذه الشراكة إلى تسهيل توزيع الجرعات في 34 دولة كان مستوى التطعيم فيها أقل من 10 في المئة، وتقع جميعها في أفريقيا باستثناء ستة منها.
وأشار تيدروس إلى أنّ عشرة دول فقط لا تزال عمليات التطعيم فيها أقل من عشرة في المئة. وقال «ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من العمل».
وأوضح مدير عام منظمة الصحة العالمية أن ثلث سكان العالم لا يزالون غير محصّنين، بما في ذلك ثلثي العاملين في مجال الرعاية الصحية وثلاثة أرباع كبار السن في البلدان منخفضة الدخل.
وفقاً لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإنّ جائحة «كوفيد-19» أودت بحياة 6,45 مليون شخص في جميع أنحاء العالم منذ ظهور الحالات الأولى في نهاية العام 2019 في منطقة ووهان في الصين.

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المصدر: آ ف ب
منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا
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