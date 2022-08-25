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ماكرون يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية

ماكرون يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية
25 أغسطس 2022 19:10

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر الخميس في زيارة تستغرق ثلاثة أيام هدفها "إعادة بناء" العلاقات الثنائية.
حطّت طائرة ماكرون نحو الساعة 15,30 (14,30 ت غ) في مطار هواري بومدين بالعاصمة برفقة وفد يشمل 90 شخصا بينهم سبعة وزراء.
واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نظيره الفرنسي قبل التوجه إلى مقام الشهيد.
الهدف الرئيسي من الزيارة بالنسبة لباريس هو طيّ صفحة الخلافات الأخيرة و"إعادة بناء" علاقة لا تزال مثقلة بأعباء الماضي.
أما الجزائر فهي تعتبرها اعترافا بأهميتها الاستراتيجية والدبلوماسية في شمال إفريقيا والساحل.

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المصدر: آ ف ب
إيمانويل ماكرون
الجزائر
عبد المجيد تبون
فرنسا
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