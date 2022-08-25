«الصحة العالمية» تدلي بتصريحات حول جدري القردة

أدلت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، بتصريحات جديدة حول وضع مرض جدري القردة في العالم. وقالت المنظمة إن 96 دولة سجلت أكثر من 41 ألف إصابة و12 وفاة جراء الإصابة بالمرض، وإن أغلب الإصابات في الولايات المتحدة.وفي يوليو، أعلنت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، تفشي جدري القردة حالة طوارئ صحية عالمية. وطبقا لأحدث تقرير وبائي صادر عن المنظمة، انخفض عدد الإصابات المسجلة عالميا بنسبة 21 في المئة في الأسبوع الذي انتهى يوم 21 أغسطس الجاري بعد تزايد الإصابات على مدى شهر. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في إيجاز صحفي «هناك دلائل على أن التفشي يتباطأ في أوروبا حيث يساعد مزيج من إجراءات الصحة العامة الفعالة، وتغير السلوكيات، والتطعيمات في منع انتقال المرض». ومع ذلك، شهدت أكثر من 12 دولة زيادة في أعداد الإصابات الأسبوعية، وسجلت الولايات المتحدة أكبر زيادة في عدد الإصابات. وأكثر من 34 في المئة من عدد الحالات المسجلة على مستوى العالم في الولايات المتحدة. وقالت منظمة الصحة العالمية إن الإصابات في منطقة الأميركتين أظهرت «زيادة حادة مطردة».