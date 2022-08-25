الجمعة 26 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

«الصحة العالمية» تدلي بتصريحات حول جدري القردة

عينات للكشف عن جدري القردة
25 أغسطس 2022 18:44

أدلت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، بتصريحات جديدة حول وضع مرض جدري القردة في العالم.
وقالت المنظمة إن 96 دولة سجلت أكثر من 41 ألف إصابة و12 وفاة جراء الإصابة بالمرض، وإن أغلب الإصابات في الولايات المتحدة.وفي يوليو، أعلنت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، تفشي جدري القردة حالة طوارئ صحية عالمية.
وطبقا لأحدث تقرير وبائي صادر عن المنظمة، انخفض عدد الإصابات المسجلة عالميا بنسبة 21 في المئة في الأسبوع الذي انتهى يوم 21 أغسطس الجاري بعد تزايد الإصابات على مدى شهر.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في إيجاز صحفي «هناك دلائل على أن التفشي يتباطأ في أوروبا حيث يساعد مزيج من إجراءات الصحة العامة الفعالة، وتغير السلوكيات، والتطعيمات في منع انتقال المرض».
ومع ذلك، شهدت أكثر من 12 دولة زيادة في أعداد الإصابات الأسبوعية، وسجلت الولايات المتحدة أكبر زيادة في عدد الإصابات. وأكثر من 34 في المئة من عدد الحالات المسجلة على مستوى العالم في الولايات المتحدة.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن الإصابات في منطقة الأميركتين أظهرت «زيادة حادة مطردة».

أخبار ذات صلة
«الصحة العالمية»: مليون وفاة بـ«كوفيد» منذ يناير
«الصحة العالمية» تقدم بيانات جديدة حول كورونا
المصدر: رويترز
جدري القرود
إصابات
منظمة الصحة العالمية
آخر الأخبار
بوينج تسعى لإرسال أول بعثة ستارلاينر مأهولة إلى الفضاء بحلول 2023
دنيا
بوينج تسعى لإرسال أول بعثة ستارلاينر مأهولة إلى الفضاء بحلول 2023
اليوم 08:34
رئيس الدولة خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء اليوناني في أثينا (وام)
الإمارات
الإمارات واليونان علاقات استراتيجية تعزز السلام والاستقرار
اليوم 02:19
الإمارات واليونان... آفاق واعدة لشراكة اقتصادية شاملة
الإمارات
الإمارات واليونان... آفاق واعدة لشراكة اقتصادية شاملة
اليوم 02:19
الإمارات واليونان حقبة جديدة مثمرة تعزز الشراكة السياحية
الإمارات
الإمارات واليونان حقبة جديدة مثمرة تعزز الشراكة السياحية
اليوم 02:19
«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية لقنصل ألمانيا
الإمارات
«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية لقنصل ألمانيا
اليوم 02:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©