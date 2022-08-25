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مستشار ألمانيا يتعهد بمزيد من الدعم لأوكرانيا

مستشار ألمانيا يتعهد بمزيد من الدعم لأوكرانيا
25 أغسطس 2022 16:39

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بمزيد من الدعم لأوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي.
وأعرب شولتس اليوم الخميس خلال أول زيارة له لبرنامج تدريب جنود أوكرانيين على دبابات ألمانية مضادة للطائرات من طراز "جيبارد" ، عن إعجابه بشجاعة الجنود.
وقال : "الرجال الموجودون هنا سوف يدافعون عن بلدهم. سوف يدافعون عنها في مواجهة التهديد المفزع الذي نشأ بالنسبة لأوكرانيا نتيجة الاعتداء الوحشي من جانب روسيا... وسوف نواصل دعمهم بإمكاناتنا المالية، وكذلك أيضا بالأسلحة التي يمكن توفيرها من ألمانيا".
وزار شولتس منطقة التدريب العسكرية بوتلوس بولاية شلزفيج-هولشتاين المطلة على بحر بالبلطيق بشمال ألمانيا. وتحدث المستشار الألماني مع الجنود الأوكرانيين هناك.
وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، يعد التدريب جزءا من توريد ألمانيا لـ 30 دبابة من طراز "جيبارد" لأوكرانيا .

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المصدر: د ب أ
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