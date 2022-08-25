روسيا تعلق على قصف محطة للسكك الحديدية في أوكرانيا
آثار قصف على تشابلين
25 أغسطس 2022 17:36
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن قواتها قصفت قطاراً عسكرياً في محطة تشابلين للسكك الحديدية بمنطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية. وتقول كييف إن 25 مدنياً لاقوا حتفهم في الضربة الروسية، التي نفذت أمس الأربعاء، التي تقول إنها استهدفت مناطق سكنية. وتنفي روسيا استهداف المدنيين. وقالت وزارة الدفاع الروسية في إفادتها اليومية، اليوم الخميس، إن صاروخاً من طراز «إسكندر» أصاب قطاراً عسكرياً في تشابلين كان من المقرر أن ينقل أسلحة إلى خط المواجهة في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا. وقالت موسكو أيضاً إنها دمرت ثماني مقاتلات أوكرانية في ضربات على قواعد جوية بمنطقتي بولتافا ودنيبروبيتروفسك الأوكرانيتين. ومن شأن هذه الخسائر أن تكون بين الأكبر التي تكبدتها القوات الجوية الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة.