الرئيس العراقي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى دعم بلاده في مكافحة الإرهاب

دعا الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الخميس الاتحاد الأوروبي إلى دعم جهود العراق في مكافحة الإرهاب والتطرف ودعم الاقتصاد العراقي والمساعدة في مكافحة الفساد وإسترداد الأموال المهربة.

وقال صالح ، خلال استقباله سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيله فاريولا ، إن العراق "حريص على تعزيز علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي في العديد من القضايا الأساسية، وخصوصا مكافحة الإرهاب والتطرف، ودعم الاقتصاد العراقي، والمساعدة في مكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة، ودعم جهود مواجهة أزمة التغيّر المناخي وحماية البيئة".

من جانبه، جدد السفير فاريولا التزام الاتحاد الأوروبي بدعم العراق والسعي لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ودعم الاستقرار السياسي، وتعزيز التنمية في البلد.

وحسب بيان للرئاسة العراقية ، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة بين العراق والاتحاد الأوروبي، وأهمية تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، والإشادة بالدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي في المجالات السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية.