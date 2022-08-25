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كوريا الشمالية.. رصد إصابات جديدة بكورونا بعد إعلان كيم الانتصار عليه

طاقم طبي في كوريا الشمالية
25 أغسطس 2022 13:24

أعلنت كوريا الشمالية أن أربع إصابات جديدة "بالحمى" سجلت على أراضيها، مشيرة إلى أنها تشتبه بارتباطها ب"الوباء الخبيث" بعد أسبوعين على إعلان "انتصارها الكبير" على كوفيد-19.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الخميس أن أربع إصابات جديدة بالحمى سجلت في 23 أغسطس في مقاطعة ريانغانع، مستندة في معلوماتها على بيانات من السلطات الصحية. 
واضافت أنه "تم عزل المنطقة التي ظهرت فيها الإصابات الأربع بالحمى على الفور وفي الوقت نفسه حشدت السلطات بسرعة فرق الاوبئة المتنقلة وفرق التشخيص والعلاج السريع". 
وتابعت أن السلطات العامة "تتخذ أيضا إجراءات للتحقيق في مصدر هذه البؤرة الوبائية". 

وتتحدث كوريا الشمالية عن "مصابين بالحمى" بدلا من مرضى كوفيد ربما بسبب نقص وسائل إجراء الاختبارات. 

وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي أصيب بالفيروس في وقت سابق من هذا الشهر أنه حقق "انتصارا كبيرا" ضد الفيروس وأمر برفع جميع القيود تقريبًا مثل الالتزام بوضع كمامة بينما لم ترصد أي إصابات جديدة.
وسجلت البلاد حوالى 4,8 ملايين "إصابة بالحمى" منذ نهاية أبريل بينها 74 وفاة فقط بمعدل وفيات بلغ رسميا 0,002 بالمئة، حسب وسائل الإعلام الحكومية. 
ولم تسجل أي إصابة منذ 29 يوليو. 

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المصدر: وكالات
فيروس كورونا
كورونا
كوريا الشمالية
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