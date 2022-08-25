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استقالة قائد الشرطة الوطنية في اليابان على خلفية اغتيال شينزو آبي

شينزو آبي
25 أغسطس 2022 11:28

أعلن قائد الشرطة الوطنية في اليابان إيتارو ناكامورا الخميس أنه قدم استقالته بعد اعترافه بالفشل في حماية رئيس الوزراء السابق شينزو آبي الذي اغتيل في 08 يوليو خلال تجمع انتخابي في منطقة نارا.
وقال ناكامورا "قررنا إعادة تنظيم فريقنا والبدء من جديد في ما يتعلق بمهماتنا الأمنية ولهذا السبب قدمت استقالتي".
وجاء هذا الإعلان في مؤتمر صحافي يعرض بالتفصيل نتائج التحقيق في العيوب التي شابت طريقة حماية رئيس الوزراء السابق.
وأضاف ناكامورا "بينما كنا ندقق في الحادث، قررنا البدء من جديد وإصلاح نظامنا الأمني".
وأوقف المشتبه به في تنفيذ عملية الاغتيال على الفور.

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المصدر: وكالات
اليابان
شينزو آبي
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