قتلى ومصابون في عاصفة استوائية تضرب الفلبين

ذكرت وكالة إدارة الكوارث بالفلبين اليوم الخميس أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم بسبب العاصفة الاستوائية ما-أون في الفلبين، فيما تتجه العاصفة حاليا نحو جنوب شرق الصين. وأضافت أنه تأكد مقتل شخصين، وأصيب كلاهما بسقوط شجرة في مقاطعتي كالينجا وكاجايان الجبليتين، بينما يجري التحقق من غرق شخص في مقاطعة كامارينيس سور الشرقية ، مضيفة أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح. ووصلت ما-أون، التي بلغت سرعتها 110 كيلومترات في الساعة، إلى اليابسة في شمال شرق الفلبين يوم الثلاثاء، مما تسبب في هطول أمطار غزيرة غمرت المجتمعات المحلية وحدوث انهيارات أرضية.