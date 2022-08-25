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ماكرون يبدأ اليوم زيارة للجزائر

ماكرون
25 أغسطس 2022 08:24

يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس زيارة رسمية للجزائر تستغرق ثلاثة أيام، بهدف إعادة إحياء العلاقات بين البلدين بعد أشهر من الأزمة.
وبرفقة وفد كبير يضمّ سبعة وزراء، سيرحب برئيس الدولة الفرنسية عند نزوله من الطائرة نظيره عبد المجيد تبون حوالي الساعة 15,00 (14,00 ت غ).
وسيتّجه الرئيسان اثر ذلك إلى مقام الشهيد الذي يخلّد ذكرى حرب الاستقلال عن فرنسا (1954-1962)، قبل مأدبة عشاء في القصر الرئاسي.
وتتزامن الزيارة مع الذكرى الستين لانتهاء الحرب وإعلان استقلال الجزائر عام 1962.
عازمًا على توجيه هذه الزيارة نحو "الشباب والمستقبل"، يلتقي ماكرون أيضا رواد أعمال جزائريين شباب قبل أن يتوجه إلى وهران الواقعة في الغرب، وثاني مدن البلاد المشهورة بروح الحرية التي جسدتها موسيقى الراي في الثمانينيات.
هذه الزيارة هي الثانية لإيمانويل ماكرون إلى الجزائر بعد توليه الرئاسة، وتعود زيارته الأولى إلى ديسمبر 2017 في بداية ولايته الأولى.

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المصدر: وكالات
فرنسا
الجزائر
ماكرون
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