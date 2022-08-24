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أميركا تدعو إلى محادثات لوقف القتال في إثيوبيا

دبابة مدمرة في إثيوبيا
25 أغسطس 2022 02:20

حضّت الولايات المتحدة، الأربعاء، الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي على إجراء محادثات لإنهاء القتال المتجدد، قائلة إن الهدنة التي استمرت خمسة أشهر أنقذت "أرواحا لا تعد ولا تحصى".
وقال فيدانت باتيل الناطق باسم وزارة الخارجية "نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن تجدد القتال في إثيوبيا، وندعو حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير شعب تيغراي إلى مضاعفة الجهود لدفع المحادثات إلى الأمام من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار دون شروط مسبقة".
وأضاف للصحافيين أن الهدنة، التي استمرت خمسة أشهر "أنقذت أرواحا لا تعد ولا تحصى ومكّنت المساعدات الإنسانية من الوصول إلى عشرات الآلاف من الأشخاص، والآن، تهدد الاستفزازات الأخيرة والافتقار إلى وقف دائم لإطلاق النار هذا التقدم".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع الإثيوبيين على صعيدَي الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية بهدف "وضع حد دائم للصراع في نهاية المطاف".

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