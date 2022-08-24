الملكة إليزابيث تتمنى أوقاتا أفضل للأوكرانيين

قالت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا إنها تتمنى أوقات أفضل للأوكرانيين في رسالة بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا. ونشرت السفارة البريطانية في كييف الرسالة فيما تحتفل أوكرانيا بالذكرى في ظل الأزمة الحالية. ويوافق 24 أغسطس، الذكري الحادية والثلاثين لانفصال أوكرانيا عن حكم موسكو عقب انهيار الاتحاد السوفيتي. وجاء في حساب سفارة المملكة المتحدة في أوكرانيا عبر تويتر "قالت (الملكة) في خطابها لرئيس أوكرانيا (من دواعي سروري الشديد أن أرسل لفخامتكم ولشعب أوكرانيا أحر التحيات في احتفالكم بيوم الاستقلال)"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا". وأضافت "آمل في هذا العام، الذي يشهد تحديات كبرى، أن يكون اليوم وقتا للشعب الأوكراني في أوكرانيا وحول العالم للاحتفال بثقافتهم وتاريخهم وهويتهم".