الخميس 25 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الملكة إليزابيث تتمنى أوقاتا أفضل للأوكرانيين

الملكة إليزابيث الثانية
25 أغسطس 2022 02:12

قالت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا إنها تتمنى أوقات أفضل للأوكرانيين في رسالة بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا.
ونشرت السفارة البريطانية في كييف الرسالة فيما تحتفل أوكرانيا بالذكرى في ظل الأزمة الحالية.
ويوافق 24 أغسطس، الذكري الحادية والثلاثين لانفصال أوكرانيا عن حكم موسكو عقب انهيار الاتحاد السوفيتي.
وجاء في حساب سفارة المملكة المتحدة في أوكرانيا عبر تويتر "قالت (الملكة) في خطابها لرئيس أوكرانيا (من دواعي سروري الشديد أن أرسل لفخامتكم ولشعب أوكرانيا أحر التحيات في احتفالكم بيوم الاستقلال)"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".
وأضافت "آمل في هذا العام، الذي يشهد تحديات كبرى، أن يكون اليوم وقتا للشعب الأوكراني في أوكرانيا وحول العالم للاحتفال بثقافتهم وتاريخهم وهويتهم".

أخبار ذات صلة
مستشار ألمانيا يتعهد بمزيد من الدعم لأوكرانيا
الإمارات تدعو لتكاتف الجهود لإنهاء الأزمة الأوكرانية
المصدر: د ب أ
الملكة إليزابيث
أوكرانيا
ذكرى الاستقلال
آخر الأخبار
«أبوظبي للدراجات» يبرم العديد من الصفقات
الرياضي
«أبوظبي للدراجات» يبرم العديد من الصفقات
اليوم 17:22
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الإمارات
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 17:08
«ديب دايف دبي» على موعد مع خبراء الغوص
دنيا
«ديب دايف دبي» على موعد مع خبراء الغوص
اليوم 16:56
أشهر 4 أفلام صُوِّرت في البرازيل
دنيا
أشهر 4 أفلام صُوِّرت في البرازيل
اليوم 16:54
سعود القاسمي: الرياضة جزء من هوية وثقافة الشعب الإماراتي
الرياضي
سعود القاسمي: الرياضة جزء من هوية وثقافة الشعب الإماراتي
اليوم 16:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©