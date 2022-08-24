بريطانيا تلغي اختبارات الكشف عن كورونا

قالت خدمة الصحة الوطنية البريطانية إنها ستوقف اختبارات الكشف عن الإصابة بمرض كوفيد-19 في العديد من الحالات بينها العاملون في المجال الصحي الذين لا يعانون من أي أعراض، مع تراجع الإصابات الجديدة وسعى البلاد للتعايش مع الفيروس. ونقلت وسائل إعلام عن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في بريطانيا قولها، في بيان الأربعاء، إنها ستوقف إجراء الاختبارات للموظفين الذين لا تظهر عليهم أعراض، وهو الإجراء الذي كان يعتبر عنصرا أساسيا في توجيهات خدمة الصحة الوطنية الخاصة بالوقاية من الإصابات بالفيروس ومكافحته. وقالت الوزارة إنها ستعلق أيضا الاختبارات الروتينية للأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض في أجزاء من السجون، وبعض أماكن الاحتجاز وفي حالات الاعتداء الأسري والتشرد. تأتي هذه الخطوة مع استمرار تراجع الإصابات الجديد بكوفيد في مختلف أنحاء بريطانيا بعد ارتفاعها في وقت سابق من العام الجاري، بسبب السلالات الفرعية من المتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد.