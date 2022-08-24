زيلينسكي يعلن ارتفاع عدد قتلى قصف لمحطة قطارات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا قصف استهدف محطة للقطارات في مدينة "تشابلينو" بوسط أوكرانيا إلى 22 قتيلاً. وقال زيلينسكي، في رسالته المسائية اليومية، إنّ "تشابلينو هي ألمنا اليوم. حتى هذه اللحظة، هناك 22 قتيلاً بينهم خمسة احترقوا داخل سيارة. قضى فتى يبلغ 11 عاماً دمّر صاروخ منزله"، كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 15 شخصاً في القصف. وأصيب نحو 50 شخصاً في الهجوم. وأظهرت صور أولية إصابة قطار ركاب. وكان زيليسيكي أبلغ مجلس الأمن الدولي في نيويورك، خلال مداخلة عبر الفيديو، أن "رجال الإنقاذ يقومون بعملهم. للأسف، ربما يرتفع عدد القتلى".