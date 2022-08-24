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السويد تجري محادثات مع تركيا بشأن الناتو الجمعة

شعار حلف الناتو
25 أغسطس 2022 01:04

أكدت وزيرة الخارجية السويدية آن لينده أن مبعوثين من فنلندا والسويد وتركيا سيلتقون في محادثات بشأن توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد غد الجمعة.
تهدف المحادثات إلى تمهيد الطريق للدولتين الواقعتين في شمال أوروبا للانضمام إلى الحلف. 
ونقلت قناة "إس.في.تي" عن لينده قولها "المسألة هي كيفية المضي قدما في الاتفاق الذي أبرمته تركيا والسويد وفنلندا خلال قمة حلف الناتو في مدريد، الذي كان شرطا مسبقا كي توافق تركيا على طلبي السويد وفنلندا".
ويتعين أن يحصل الأعضاء الجدد على الموافقة بالإجماع في الحلف لكن تركيا، العضو في الحلف، عرقلت انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، ووضعت عدة شروط لحصولهما على العضوية. 
وتعهدت الدولتان الجديدتان في الحلف بدعم تركيا في مواجهة تهديدات الأمن القومي، من بين التزامات أخرى.
وتتهم تركيا الدولتين بتوفير الملاذ لمنظمات تعتبرها أنقرة إرهابية. وقال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو إن الاجتماعات بين ممثلي الدول الثلاث ستتم مستقبلا بالتعاقب في فنلندا والسويد وتركيا.
وذكرت لينده أن أوسكار ستينستروم سكرتير الدولة في مكتب رئاسة الوزراء السويدي من المقرر أن يحضر أول تلك المحادثات.

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المصدر: د ب أ
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