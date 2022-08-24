لبنان: رفض إنشاء أي مخيمات جديدة للاجئين

بيروت، القاهرة (الاتحاد)

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هيكتور الحجار، أن إنشاء أي مخيم جديد للاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية أمر مرفوض، وكل جهة تعمل خلاف ذلك ستتعرض للملاحقة القانونية.

وقال الحجار: «بعد أن علمنا بوجود نية لإنشاء مخيم للاجئين السوريين في منطقة الصرفند ملاصق لنهر القاسمية بجنوب لبنان، من دون التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، نؤكد أن هذا الأمر غير مقبول كونه يشكل انتهاكاً لسيادة الدولة اللبنانية، كما يلحق ضرراً بالموارد المائية في المنطقة ويشكل خطراً على البيئة ويعرض اللاجئين السوريين لمخاطر الفيضانات واحتمال الإخلاء».

وشدد الحجار على «ضرورة التنسيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية والبلديات في أي شأنٍ يتعلق باللاجئين»، مؤكداً أن «إنشاء أي مخيّم جديد على الأراضي اللبنانية هو أمر مرفوض، وكل جهة تعمل خلاف ذلك ستتعرض للملاحقة القانونية».

ووجود نحو مليوني لاجئ سوري في لبنان أزمة جديدة على الأزمات التي يعاني منها، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تعيشها البلاد، تسعى لحلها من خلال الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. ووصفت رولا تلج الناشطة السياسية في «الجبهة السيادية لدعم لبنان»، أعداد النازحين السوريين بأنها «مخيفة». وأكدت في تصريحات لـ«الاتحاد» أن «اللبنانيين متعاطفون جداً مع الوضع السوري، لكن لبنان في وضع خطير على المستوى الغذائي والاقتصادي ما جعل الجميع يفكر في عبء النازحين وضرورة عودتهم إلى بلادهم للحفاظ على مقدرات اللبنانيين».

وأضافت، أنه «تم تقديم مقترحات لبناء موقع لإيواء النازحين على الأراضي السورية قرب الحدود مع لبنان يكون مؤمناً من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، لا تتحمل تكلفته الحكومة اللبنانية».

بدوره، قال السياسي اللبناني جميل إبراهيم إن «السوريين أشقاء للشعب اللبناني، إلا أن حجم التحديات الاقتصادية التي يعاني منها لبنان جعلته يئن من التكلفة المالية الإضافية، ويجب أن تقوم مفوضية اللاجئين بدورها في تحمل تكلفة كهرباء المخيمات».

وأضاف في تصريحات لـ«الاتحاد» أن «هناك عملاً مشتركاً مستمراً بين جميع الجهات لحل هذه الأزمة خاصة وأنه لا يمكن السماح بعودة نازح واحد يعاني من تبعات أمنية أو غيرها، إلا أن لبنان في الوقت الحاضر لا يمكنه تحمل تلك التكلفة الباهظة التي يتحملها منذ ما يقرب من 10 سنوات».

وأشار إلى أن هناك تخوفات أخرى من إمكانية استخدام المخيمات بين الفرقاء السياسيين، وهو أمر شديد الخطورة في حالة التجاذب السياسي الموجود في لبنان والذي سبق وأن تسبب في العديد من الأزمات.