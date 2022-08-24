محكمة تعلق مهام رئيس الوزراء في تايلاند

علّقت المحكمة الدستورية في تايلاند، الأربعاء، مهام رئيس الوزراء برايوت شان-أو-شا بينما تنظر في قضية قد تتم إقالته بموجبها قبل شهور من موعد الانتخابات العامة المتوقعة.

ووافقت المحكمة على الاستماع إلى القضية التي رفعتها أحزاب في المعارضة تقول إن برايوت، الذي تولى السلطة عام 2014، وصل إلى الحد الأقصى لولايته البالغ ثماني سنوات.

وافق القضاة بخمسة أصوات مقابل أربعة على تعليق مهام برايوت إلى حين اتّخاذ قرار بشأن القضية، وفق ما جاء في بيان للمحكمة.

وذكر البيان أن "المحكمة نظرت في الالتماس والوثائق المدّعمة ورأت بأن الوقائع التي بني عليها الطلب تشير إلى مبررات معقولة للاشتباه بوجود قضية بناء على الطلب".

وتابع "بالتالي، كان هناك تصويت بالأغلبية (خمسة مقابل أربعة) لصالح تعليق مهام (برايوت) كرئيس للوزراء، (في قرار) يدخل حيّز التنفيذ 24 أغسطس 2022، إلى حين صدور قرار للمحكمة".

وأمهلت المحكمة برايوت 15 يومًا للردّ على القضية المرفوعة ضدّه.

وسيتولى براويت وونغسوان، وهو أحد نواب رئيس الوزراء الحالي، مهام رئاسة الوزراء بشكل مؤقت، إلى حين البتّ في القضية.

وقال وسانو كريا-نغام، وهو أيضًا نائب لرئيس الوزراء، "ستواصل الحكومة الحالية مهمتها كالمعتاد لأن الجنرال برايوت لم يُقل من منصبه إنّما عُلّقت مهامه فقط". أخبار ذات صلة «الشباب» إلى الدور الثاني في «آسيوية الطائرة» الجزائر تسجن رئيس وزراء أسبق بتهم فساد

المصدر: آ ف ب