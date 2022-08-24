مساعدات عسكرية أميركية للجيش اللبناني

بيروت (الاتحاد)

أعلن الجيش اللبناني، أمس، تسلم 150 مدرعة «هامفي» ضمن مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة.

وقال في بيان نشرته الوكالة الوطنية للأنباء، إن «اللواء اللوجستي في الجيش تسلم عبر مرفأ بيروت 150 آلية هامفي هبة من السلطات الأميركية ضمن برامج المساعدات المخصصة للجيش اللبناني».

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة مساعدات إضافية ستقدمها للجيش اللبناني بقيمة 67 مليون دولار.

ووقّع الرئيس الأميركي جو بايدن في 9 سبتمبر 2021، مذكرة رئاسية تسمح لوزير الخارجية أنطوني بلينكن بمنح مساعدات فورية للجيش اللبناني بقيمة 47 مليون دولار.

وكثفت القوى الدولية أخيرا، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا، دعمها العسكري واللوجستي للجيش اللبناني لاعتبارات عدة، أبرزها تعزيز سيادة الدولة ومنع انهيار آخر حصن آمن للبنانيين، وفق مراقبين.