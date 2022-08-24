الجيش الأميركي ينفذ ضربات جوية بدير الزور شرقي سوريا

واشنطن (وكالات)

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي تنفيذها ضربات جوية في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وقال مدير الاتصالات في القيادة الكولونيل جو بوتشينو في بيان مساء أمس الأول: «إن مثل هذه الضربات تهدف إلى حماية القوات الأميركية من هجمات كالتي وقعت في الـ15 من شهر أغسطس الماضي».

وأضاف أن «الولايات المتحدة اتخذت إجراءات متناسبة ومتعمدة تهدف إلى الحد من مخاطر التصعيد ووقوع الإصابات»، مؤكداً أن «الولايات المتحدة لا تسعى إلى الصراع لكنها ستستمر في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية شعبها والدفاع عنه».

يذكر أن هجوماً بطائرة مسيرة شن في 15 أغسطس الماضي على مجمع يديره التحالف الدولي ومقاتلو المعارضة السورية المدعومون من الولايات المتحدة في منطقة «التنف» بالبادية السورية دون وقوع إصابات.