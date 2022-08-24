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اليمن: ضرورة تطبيق كامل بنود الهدنة ووقف خروقات «الحوثي»

اليمن: ضرورة تطبيق كامل بنود الهدنة ووقف خروقات «الحوثي»
25 أغسطس 2022 02:06

عدن (الاتحاد)

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أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك ضرورة التطبيق الكامل لبنود الهدنة الأممية وإيقاف خروقات ميليشيات الحوثي الإرهابية والشروع في الفتح الفوري للطرق الرئيسية في تعز، وضمان توظيف عوائد موانئ الحديدة لدفع مرتبات الموظفين.
وتطرق بن مبارك خلال لقائه أمس، سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاجن، إلى الخروقات المتعددة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي والتي تقوض استفادة اليمنيين من الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، مذكراً أنه وخلال الأيام الماضية ارتكبت الميليشيات أكثر من 175 خرقاً للهدنة في عدد من المناطق المختلفة منها الحديدة وتعز والضالع وغيرها من الجبهات. 
وأشار بن مبارك إلى أهمية ممارسة المزيد من الضغوط على الميليشيات الإرهابية للالتزام ببنود الهدنة ورفع المعاناة عن اليمنيين.
وأشاد بالدعم الأميركي لليمن، خاصة في المجال الإنساني، مؤكدا على أهمية استمرار هذا الدعم وزيادته خاصة فيما يتعلق بالدعم الاقتصادي للحكومة باعتبار أن الاستقرار الاقتصادي سينعكس بشكل إيجابي على كافة اليمنيين وسيعزز فرص بناء السلام. من جهته، استعرض السفير الأميركي مجالات الدعم الأميركي، بما فيها المساعدات الإنسانية التي تجاوزت اعتماداتها هذا العام المليار دولار.

اليمن
الحوثيين
تعز
احمد عوض بن مبارك
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